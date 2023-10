C à vous du 6 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 6 octobre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour bien finir la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





C à vous du 6 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Savoirs fondamentaux, punaises de lit à l’école, harcèlement scolaire… Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Coupe du monde de rugby : France-Italie, le match à ne pas perdre pour le XV de France. On en parle avec Isabelle Ithurburu, journaliste et présentatrice et Frédéric Michalak, ancien joueur du XV de France et consultant sportif dans C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Arnaud Askoy, sosie de Jacques Brel, pour “La promesse Brel” en tournée dans toute la France dont ce dimanche 8 octobre à l’Olympia

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Clément Vergeat, chef du restaurant “Tracé” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Amin Maalouf, écrivain, secrétaire perpétuel de l’Académie française, pour le livre “Le labyrinthe des égarés. L’Occident et ses adversaires” publié le 4 octobre; et Cut Killer pour l’émission “Carte blanche à Cut Killer” ce soir à 22H45 sur France 2

