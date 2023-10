Vise le coeur du 26 octobre : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





Épisode 3 « Maison hantée » : Une maison inquiétante est le théâtre d’un horrible homicide familial. Le père et les deux enfants sont retrouvés morts. La mère est portée disparue. Julia et Novak sont appelés pour résoudre cette affaire. Lorsque la mère est retrouvée, errante dans les bois, elle n’a pas souvenir des meurtres et accuse la maison d’être la responsable. Est-elle folle ? Cette maison est-elle vraiment hantée ? Au fil de l’enquête, suspicion, médium et drame familial font ressurgir des tensions entre nos deux héros. Julia reconnaît dans cette affaire des similitudes avec le mode opératoire de Malherbe. Le tueur en série qui obsède son père depuis des années. Elle craint que ce tueur ne soit de retour. Dans ce climat, l’ambiance à la DPJ n’a jamais été aussi houleuse. Novak, sous le coup de la révélation de Julia, ne lui pardonne pas de lui avoir caché l’existence de leur enfant : une fille née sous X, vingt-cinq ans plus tôt. Et malgré la mise en garde de Julia, il se lance dans une enquête sur cette enfant cachée.

Épisode 4 « Filiations » : L’équipe de la Crim est appelée à la fac de médecine. Un corps de femme, avec une trace de coup laissant supposer un meurtre, se trouve par erreur avec les corps donnés à la science. Ce corps d’inconnue a été placé là par le tueur. Mais qui ? Quelqu’un qui avait forcément accès à la faculté de médecine. Et qui est cette femme, sans objets, sans rien pour l’identifier ? Julia et Novak vont redoubler d’efforts pour comprendre ce qui lui est arrivé. L’enquête les poussera jusqu’à chercher la filiation de cette femme. Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises. En parallèle de l’identification de cette femme, Novak poursuit son enquête sur l’identité de sa fille. Il touche au but et arrive même à l’observer à distance. Emporté par son envie de découvrir cette enfant, Novak en oublie qu’en faisant cela il la met peut-être en danger. Car un certain Malherbe rode toujours…



Vise le coeur saison 2, rappel de la présentation

Dans cette saison 2 de Vise le coeur, Julia et Novak se retrouvent plus que jamais liés par leur passé commun. Julia garde toujours caché son lourd secret : l’existence de la petite fille qu’elle a eue de lui 25 ans plus tôt.

Au fil des jours, du côté de la DPJ, Julia et Novak travaillent ensemble et se révèlent de plus en plus complices. Petit à petit, ils retrouvent la connivence de leur enfance. Une nouvelle histoire au « présent » pourrait-elle s’écrire pour eux ?

Personnages et interprètes

Avec : Claire Keim (Julia), Lannick Gautry (Novak), Noémie Chicheportiche (Mel), Zinedine Soualem (Bénard), Nicolas Cazalé (Raph), Philippine de Fabry (Julia, 18 ans), Axel Naroditzky (Novak, 18 ans), Elodie Hesme (Pauline Carrère), Juliette Plumecocq-Mech (La Doc), Romain Maricau (Côme Lisica), Françoise Lépine (Laura Lemonier), Christine Armény (La religieuse), Olga Riazanova (Sophia Rasik (40 / 65 ans)), Maud Imbert (Astrid Menard), Gaëlle Marie (Assistante sociale), Karim Aissaoui (Homme équipe Raph 1), Juliette Dubloc (Femme équipe Raph), Kwet Dupic (Sage femme)