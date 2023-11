Ici tout commence spoiler : Carla fait un pas vers Rose mais... (vidéo épisode du 10 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Entre Rose et Carla, ça a mal démarré et on peut dire que ça continue dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Alors que Carla est enceinte et que Souleymane a choisi de la protéger en se faisant passer pour le futur papa, Rose n’est pas dupe et déclare la guerre à Carla…











En effet, dans quelques jours, Carla cherche à faire la paix avec Rose. Elle lui propose de déjeuner ensemble à la cafétéria. Mais Rose est glaciale et annonce à Carla qu’elle connait son secret… Elle ne dira rien jusqu’au départ de ses parents. Mais Rose menace sévèrement Carla : elle doit laisser Souleymane tranquille sinon elle racontera à tout le corps professoral de l’institut de quoi la jeune femme est capable !

Carla reste sans voix…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 793 du 10 novembre 2023, Carla menacée par Rose



