C à vous du 8 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 8 novembre 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 8 novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Marche contre l’antisémitisme dimanche, conflit Israël-Hamas, loi immigration au Sénat… Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, auteur avec Vincent Brenot du livre “Prévenir la corruption. Un devoir démocratique”

🔵 📌 Renaud Lavillenie présente son livre “Je ne regrette (presque) rien”, à paraître demain



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Thomas Roussel pour le single “No artificial light”, en featuring avec Jamilah Barry

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Cathleen Clarity, cheffe chez “Extreme Miaaam” et auteure du livre “La Nouvelle Cuisine Californienne”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Martin Fourcade pour la pièce “Hors-Piste”, en tournée dans toute la France dont les 9 et 10 novembre au Théâtre du Rond-Point à Paris; et Maxime Chattam pour son roman “Lux”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 8 novembre 2023 à 19h sur France 5.