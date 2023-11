Star Academy du 8 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 8 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mardi au château. C’est le jour des premières évaluations !





Julien et Louis se sont levés tôt pour commencer la journée par du sport. Plus tard, les évaluations commencent.

Margot passe la première. Elle chante « Ne jamais oublier » de Flo Delavega, en référence à sa philosophie de vie. Elle danse ensuite sur « Tattoo ». Michael Goldman l’aime beaucoup mais il a trouvé qu’elle a pris des risques en s’accompagnant. Malika a passé un bon moment, Cécile l’a trouvée trop introvertie, Adeline pense qu’elle pouvait aller plus loin et lui arracher les larmes qu’elle n’a pas eu.







Héléna a choisi « Si t’étais là » de Louane en hommage à son frère disparu. Et elle danse elle aussi sur « Tattoo ». Adeline a été très émue, elle l’a trouvée sincère. Elle la qualifie de « pépite ». Michael se dit frustré, il l’a trouvée absente. Pierre n’a pas aimé non plus, pour lui ça n’a pas marché. Malika ne l’a pas trouvée dedans non plus, elle baissait trop les yeux. Cécile n’est pas d’accord, elle l’a trouvée authentique et sincère.



Djébril reprend « Corps » d’Iseult, en référence à sa quête d’identité. Adeline l’a trouvé touchant et sincère, mais elle pense qu’il s’est caché derrière une démonstration vocale. Michael a trouvé que ça restait faible, avec pas mal d’erreurs vocalement.

Louis chante « Gaffe aux autres » de Jérémy Frérot et Ben Mazué en référence à la timidité qui le bloquait. Pierre a trouvé l’ensemble brouillon. Malika n’a pas aimé qu’il ferme les yeux sur la danse… Michael trouve qu’il y a une désinvolture générale. Pierre est d’accord.

Place à Lénie, elle chante « Si seulement je pouvais lui manquer » de Calogero. Et Candice reprend « I will survive » de Gloria Gaynor, Pierre chante « Traversée d’hiver » de Gaël Faure. On enchaine plusieurs élèves sans avoir les avis des professeurs. Voir notre résumé complet des évaluations ici.

Victorien chante « U-Turn (Lili) » de AaRON, en référence à une tentative de sauvetage d’un proche contre ses propres démons. Adeline et Michael ont adoré, Malika pense qu’il peut mieux faire en danse et qu’il a préféré ne pas se montrer. Pierre l’a trouvé touchant.

Lola interprète « Monsieur Madame » de Loïc Nottet. Elle envoie ensuite du lourd sur la danse sur « Tattoo ». Michael note quelques oublis de texte et fautes de goût, il avoue qu’elle l’a attrapé. Cécile et Adeline remarquent qu’elle ne respire pas quand elle chante. Et Cécile remarque qu’elle a essayé de sortir ses émotions, elle écoute ce qu’on lui dit. Malika a aimé sa danse, elle note une belle maturité.

Julien reprend « Broken Vow » de Josh Groban en mémoire de son père disparu. C’est le coup de coeur de Pierre ! Adeline affirme qu’il l’a cisaillée en deux, Michael parle d’une « prestation ultra réussie » et Cécile se dit touchée.

Après les évaluations, Djébril se confie à Julien sur ce qu’il a vécu. Ces deux là s’apprécient.

L’après-midi, premier cours de théâtre avec Pierre. Le thème du jour : les animaux. Les élèves lâchent prise, ça leur fait beaucoup de bien après le stress des évaluations.

Lucie et Marlène arrivent ensuite pour continuer la prise de tonalités. Lénie était entrain de faire le ménage, elle aimerait que tout le monde y mette du sien. Lucie leur annonce qu’ils vont chanter « L’effet de masse » de Maëlle, pour parler du harcèlement scolaire.

Moment de détente ensuite pour les élèves. Margot et Louis sont très proches. Et tout le monde se couche.

Michael Goldman annonce les nominés de la semaine : Djébril, Louis et Margot ! Vous pouvez voter dès maintenant pour sauver votre candidat préféré. Et donnez nous votre avis en répondant à notre sondage.

Qui doit rester au château ? Déjbril Louis Margot Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 8 novembre

Rendez-vous demain à 17h25 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.