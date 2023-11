Publicité





C dans l’air du 13 novembre 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour bien commencer cette nouvelle semaine sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 13 novembre 2023 : le sommaire

⚫ Alain Minc, conseiller politique et essayiste, auteur du « Dictionnaire amoureux du pouvoir » (Plon-Grasset), sera ce soir l’invité de Caroline Roux sur France 5.

Le pouvoir, Alain Minc le connaît bien. Et c’est en familier de ses lieux et de ceux qui l’incarnent …

Il nous livrera sa réflexion, en tant qu’habitué des coulisses, sur la façon de tenir la barre par temps de tempête (mais pas seulement) et les hommes d’État les plus capés, à l’oreille de qui il a souvent murmuré.

Parmi lesquels Emmanuel Macron, qu’il n’épargne guère, dépeignant un jeune monarque républicain devenu égotiste et passé du « pouvoir de la séduction » à la « séduction du pouvoir ».

Au fil des pages, il ne ménage pas non plus un homme dont il ne comprend pas la dérive, Jean-Luc Mélenchon, appelant la gauche à se ressaisir.

⬛ Lutte contre l’antisémitisme : et maintenant ?

Plus de 182.000 personnes ont défilé hier contre l’antisémitisme. Avec ce chiffre, la marche initiée par Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée, et son homologue du Sénat, Gérard Larcher, fut la plus grande mobilisation du genre depuis trente ans. « On est heureux et rassurés que les Français aient répondu présents », a déclaré l’ancien président de la République François Hollande, qui marchait aux côtés de nombreuses personnalités politiques, comme Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen ou Élisabeth Borne. « Un échec » juge toutefois Jean-Luc Mélenchon, qui note que le seul succès est « le blanchiment des extrêmes droites ». La présence du RN et du parti d’Éric Zemmour ont en effet crée la polémique à gauche comme chez les macronistes. Si la France insoumise avait décidé de ne pas participer à cette marche, les autres partis de la Nupes (PS, PCF et Écologistes) y étaient représentés.

Mais l’absence d’Emmanuel Macron continue de faire parler. Celui qui a indiqué être de cette marche « par le cœur et la pensée » a voulu se placer au-dessus de la mêlée. Le chef de l’Etat a par ailleurs appelé Israël a un cessez-le-feu, une prise de position qui tranche avec la majeure partie de ses alliés occidentaux, et qui lui a valu les foudres de Benjamin Netanyahou : « nous n’avons pas besoin que l’on nous prêche la morale » lui a répondu le premier ministre israélien.

Pendant ce temps, la France dénonce une campagne d’ingérence russe. Le Quai d’Orsay a publiquement condamné l’amplification des photos des étoiles de David taguées il y a quelques jours à Paris par le réseau de désinformation Doppelgänger. Ces tags auraient été commandées par des Russes à un couple de Moldaves à Paris. L’enjeu de ce réseau serait de régulièrement manipuler l’opinion française, que ce soit au cours d’élections ou dans l’influence même d’élus et de chefs d’entreprise. Ces tentatives de déstabilisation se sont aussi produites dans d’autres démocraties, comme aux États-Unis.

Enfin, C dans l’air s’est rendu dans une maison de retraites israélienne où vivent d’anciens déportés de la Shoah. Depuis le 7 octobre dernier, le sentiment que cette horreur refait surface est dans les esprits.

Alors, peut-on parler de succès pour la marche contre l’antisémitisme ? Pourquoi Macron se distingue t-il sur le conflit à Gaza ? Quelle est l’ampleur de l’ingérence russe en France ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce lundi 13 novembre 2023 à 17h40 sur France 5.