C à vous du 13 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 13 novembre 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 13 novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 La marche contre l’antisémitisme a mobilisé près de 200 000 personnes partout en France : Haïm Korsia, grand rabbin de France, est l’invité de C à vous

🔵 📌 “Société du défouloir”, polémique Guillaume Meurice… Le regard de Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France, qui publie “Au commencement était l’écoute. Pour en finir avec la société du défouloir”



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Lynda Lemay pour les albums “Entre le rêve et le souvenir (chansons de mes débuts)” et “Le baiser de l’horizon”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mickaël Furnion, chef du restaurant “Le Lys” à Courchevel (Savoie)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Alix Poisson et Alice Geraud pour la série “Sambre” diffusée à partir de ce soir à 21h10 sur France 2; et Mélissa Theuriau pour le documentaire Infrarouge “Bébés placés, la vie devant eux”, diffusé mercredi à 22h55 sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 13 novembre 2023 à 19h sur France 5.