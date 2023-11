« Clemenceau, la force d’aimer » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (6 novembre 2023)

Publicité





« Clemenceau, la force d’aimer » c’est le téléfilm inédit diffusé ce lundi soir sur France 2. Un téléfilm réalisé par Lorraine Lévy avec Pierre Arditi dans la peau de Georges Clemenceau.





A voir ou revoir dès 21h10 ou avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





« Clemenceau, la force d’aimer » : histoire, résumé

Ce film raconte l’histoire d’un coup de foudre entre Georges Clemenceau, qui a quitté la vie politique trois ans auparavant, et Marguerite, une éditrice, de 40 ans sa cadette. Leur histoire d’amour, durant lesquelles ils échangeront plus de 700 lettres, écrites le cœur battant, ne s’achèvera qu’à la disparition de Clemenceau, après quatre années de passion.

Marguerite, mariée et mère de famille, est restée inconsolable de la mort de sa fille. Le pacte que lui propose Clemenceau — « Je vous aiderai à vivre, vous m’aiderez à mourir » — dépasse le temps et la mort. Il scelle leur relation dans un tourbillon d’énergie vitale, de joies et de tendresse.



Publicité





Rien ne les prédestinait à s’entendre. L’ancien président du Conseil n’a rien perdu de sa flamboyance ni de son orgueil. Il est aussi colérique et tempétueux qu’elle est discrète et réservée. Cette relation amoureuse va rendre à Marguerite le goût de l’existence, tout en ranimant chez Clemenceau la flamme d’anciennes batailles. A travers leur histoire, ce sont ses amitiés, en particulier avec Claude Monet, ses ennemis publics, comme Briand et Poincaré, mais aussi toute l’époque de l’entre-deux-guerres qui reprennent vie.

Filmée dans les lieux même où elle s’est déroulée, de la côte de Vendée au cœur de Paris, en passant par les jardins de Giverny, cette histoire nous enthousiasme par son intensité et son émotion.

Interprètes et personnages

Avec Pierre Arditi (Georges Clemenceau), Émilie Caen (Marguerite Baldensperger), Elizabeth Bourgine (Madeleine Clemenceau Jacquemaire), François Marthouret (Claude Monet), Chantal Neuwirth (Clotilde), François Levantal (Nicolas Pietri), Scali Delpeyrat (Fernand Baldensperger), Serge Riaboukine (Aristide Briand), Arthur Choisnet (Albert Boulin – majordome), Guillaume Destrem (Alfred Brabant – chauffeur), Sophie Guiter (Blanche Hoschedé Monet), Arnaud Maillard (Leroy professeur gymnastique), Cédric Le Roy (facteur), Anne Tifine (Blandine), Marylou D’Amico (Marie Baldensperger), Andy Koubi (Pierre Baldensperger).