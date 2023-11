« La Fracture » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (6 novembre 2023)

Publicité





« La Fracture », c’est le film inédit qui vous attend ce lundi soir sur France 3. Réalisé par Catherine Corsini, ce film plonge Pio Marmaï, Valeria Bruni Tedeschi et Marina Foïs au cœur de la crise des Gilets jaunes et de l’hôpital public et révèle une France fracassée.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo via France.TV et sa fonction direct.







« La Fracture » : histoire

Encore une fois, Raphaëlle se dispute avec sa compagne Julie. Et alors que Julie, qui ne veut plus vivre avec elle, quitte leur appartement parisien, Raphaëlle, désespérée, se lance à sa poursuite et trébuche. Le bras fracturé, elle se retrouve aux urgences. Tout comme Yann Caron, chauffeur routier venu participer à une manifestation de «gilets jaunes», réprimée par la police. Alors que Julie vient prendre des nouvelles de Raphaëlle, une nouvelle dispute éclate entre elles. Pendant ce temps, Yann, blessé à la jambe, s’angoisse car il risque de perdre son emploi s’il ne parvient pas à quitter l’hôpital au plus vite.



Le casting

Avec Marina Foïs, Pio Marmai, Valeria Bruni Tedeschi, Noomi Rapace

Bande-annonce

On termine avec la bande-annonce de votre film.