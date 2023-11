« Coup de foudre à l’hôtel de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 14 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Coup de foudre à l’hôtel de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 14 novembre 2023 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Coup de foudre à l’hôtel de Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Coup de foudre à l’hôtel de Noël » : l’histoire

Bienvenue dans la vie des clients et du personnel de l’hôtel Fontaine pendant les fêtes de Noël ! La vie de Georgia, la directrice de l’hôtel, est perturbée lorsqu’elle doit choisir entre Luke, l’un de ses collègues, et Raymond, un prince…

Coup de foudre à l’hôtel de Noël, interprètes et personnages

Avec : Madelaine Petsch (Georgia), Mena Massoud (Luke)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Bienvenue à l’hôtel de Noël ».

« Bienvenue à l’hôtel de Noël » : l’histoire et le casting

Erin est une jeune femme dynamique qui travaille pour une chaîne d’hôtels de luxe : les hôtels Wyndsor. Elle est très appréciée par la directrice de la chaîne, Bianca, et n’a qu’un seul rêve, devenir la directrice générale du Wyndsor de Rome. Alors, quand Bianca arrive pour lui faire part d’une grande nouvelle, Erin est impatiente de l’entendre… Mais ce qu’elle a à lui dire est sans rapport avec Rome. Elle doit assurer la direction par interim d’un nouvel hôtel à Garland Grove, la ville où elle est née, et dont les habitants refusent l’ouverture. Elle doit arranger la situation pour espérer partir un jour à Rome. La situation semble compliquée, mais Erin a l’idée de créer « L’hôtel de Noël »…

Avec : Tatyana Ali (Erin), Sean Patrick Thomas (Connor), Sheryl Lee Ralph (Marnie), Telma Hopkins (Alice)