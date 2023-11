Demain nous appartient du 10 novembre : Corentin pas vraiment mort ? (résumé + vidéo épisode 1554 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 10 novembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1554 de DNA – Corentin est-il vraiment mort dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Ce soir, Karim et Georges sont sur les lieux de l’escape game et le corps de Corentin est introuvable !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Demain nous appartient du 10 novembre 2023 – résumé de l’épisode 1554

Georges et Karim font le point sur l’enquête sur les lieux de l’escape game où les ados ont été enfermés pendant plus d’une semaine. Et bizarrement, le corps de Corentin n’est plus là ! Une tâche de sang a été mal nettoyée et ils ont retrouvé des caméras qui filmait les ados en permanence. Pourquoi le responsable de tout ça aurait-il enlevé le cadavre de Corentin ? Est-il vraiment mort ?

Karim va aller interroger les ados à l’hôpital pour tenter d’en savoir plus. Il retrouve Lizzie, qui est encore sous le choc mais va bien. Il l’interroge au sujet de Corentin…

Un baiser inattendu sème le doute chez Luna. Et des chamailleries et des coups bas règnent au sein du couple Sara – Roxane. Quant à Benjamin, il joue cartes sur table avec Charlie.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Dorian vient voir Nathan pour… (vidéo épisode du 14 novembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 10 novembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.vv