Demain nous appartient du 13 novembre : la police cherche Corentin (résumé + vidéo épisode 1555 en avance)

Demain nous appartient du 13 novembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1555 de DNA – Lizzie sort de l’hôpital ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais l’adolescente ne va pas bien du tout…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 13 novembre 2023 – résumé de l’épisode 1555

Georges et Karim sont toujours entrain d’essayer de comprendre qui a mis en place l’escape game de l’enfer. Et ils recherchent le corps de Corentin. Georges a fait une nuit blanche pour tenter d’avancer ! Il essaie de résoudre l’énigme chiffrée mais il n’a toujours pas réussi… Karim est convaincu qu’il va réussir.

Pendant ce temps là, Lizzie sort de l’hôpital. Jack et Jordan ont préparé un super petit déjeuner pour leur soeur. Mais Lizzie est traumatisée, elle voit la table du petit dej et repense à l’escape game… Elle se sent mal et préfère s’isoler. Sa famille s’inquiète.

VIDÉO Demain nous appartient du 13 novembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.