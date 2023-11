« Le Noël surprise d’Emily » : votre téléfilm de Noël ce 13 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le Noël surprise d’Emily » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 13 novembre 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien lancer la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Le Noël surprise d’Emily ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Le Noël surprise d’Emily » : l’histoire

Emily travaille dans une agence de communication et elle doit honorer un contrat dans la ville d’enfance de Jamie, son ex, pendant la période de Noël. En arrivant à la gare, elle tombe sur son ancienne belle famille qui, ne semblant pas être au courant de la rupture entre Emily et Jamie, embarque la jeune femme pour passer les fêtes de Noël avec elle.

Le Noël surprise d’Emily, interprètes et personnages

Avec : Tyler Hynes (Jamie), Bethany Joy Lenz (Emily), Alison Wandzura (Becca)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Une famille cinq étoiles pour Noël ».

« Une famille cinq étoiles pour Noël » : l’histoire et le casting

Lucy rentre dans sa maison familiale pour les vacances de Noël, dans la petite ville de Pinewood. Toute la famille est au complet, mais une surprise de taille les attend. Ted, le père, a transformé à grands frais, la maison en chambre d’hôtes. Non seulement ils ne reconnaissent plus la maison, mais Ted est au bord de la faillite et risque de perdre la demeure s’il n’a pas très vite des clients. La rumeur court que Bea Turner, qui tient un guide touristique très influent en ligne, est dans la région. Se voir attribuer 5 étoiles leur ferait une publicité formidable. Lorsqu’une femme se présente avec un pneu crevé et les initiales B.T., toute la famille est convaincue qu’il s’agit de Bea Turner, venue incognito…

Avec : Bethany Joy Lenz (Lucy Ralston), Victor Webster (Jake Finlay), Robert Wisden (Ted Ralston), Laura Soltis (Bea Turner)