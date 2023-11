Demain nous appartient du 15 novembre : la police découvre que Corentin... (résumé + vidéo épisode 1557 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 15 novembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1557 de DNA – La police va faire une découverte importante sur Corentin ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, la personne avec qui Corentin jouait aux échecs en ligne n’est autre que… Timothée Brunet !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 15 novembre 2023 – résumé de l’épisode 1557

La police a découvert que l’ami avec qui Corentin jouait aux échecs et discutait n’est autre que Timothée Brunet ! Et Corentin s’intéressait tout particulièrement au domaine de Victor Brunet… Karim, Georges et Roxane pensent que c’est la planque parfaite pour l’adolescent, ils vont se rendre sur place et espèrent le trouver.

Pendant ce temps là, Jack et Lizzie s’inquiètent que Corentin soit toujours en liberté. Un policier surveille l’entrée de leur immeuble mais ça ne les empêche pas d’avoir peur…

Quant à Victoire, elle joue les entremetteuses. Et Nordine et William s’affrontent sans répit.

VIDÉO Demain nous appartient du 15 novembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.