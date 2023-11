Demain nous appartient du 21 novembre : Bart piégé par Eloïse... (résumé + vidéo épisode 1561 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 21 novembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1561 de DNA – Dorian va se retrouver en bien mauvaise posture ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Corentin va le piéger et Dorian va être en danger de mort… Et c’est là que Camille va dire toute la vérité !

Demain nous appartient du 21 novembre 2023 – résumé de l’épisode 1561

Bart s’inquiète pour Adèle, qui lui a raconté s’être faite agressée par Valère la veille. Il pense qu’elle devrait porter plainte, toujours loin d’imaginer qu’en réalité il s’agit d’Eloïse… Mais la jeune femme ne préfère pas. Sara finit quand même par venir, Bart s’immisce dans l’enquête et Eloïse tente d’induire la police en erreur.

De son côté, Violette se confie à Bastien au lycée. Elle lui parle de sa mère biologique et lui raconte son histoire compliquée.

Quant à Raphaëlle, toujours sous le choc des aveux de Camille, elle a le bonheur de retrouver Martin !

VIDÉO Demain nous appartient du 21 novembre 2023 – premières minutes de l’épisode



