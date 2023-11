Demain nous appartient spoiler : Bart a de gros doutes... (vidéo épisode du 6 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Bart va-t-il se rendre compte qu’Eloïse a pris la place d’Adèle dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, Bart va commencer à douter face au comportement étrange d’Adèle et il va se confier à Roxane…











Bart a besoin de se confier à Roxane… Il trouve qu’Adèle est très étrange, elle a comme des absences avec des moments où elle lui répond à peine. Il pense qu’elle est encore sous le choc de ce que sa soeur a fait… Roxane lui demande si Adèle s’est remise à peindre. Et justement, la réponse est non ! Et elle ne parle toujours pas de retourner aux Beaux-Arts… Bart et Roxane vont-ils comprendre que c’est Eloïse et non pas Adèle ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1551 du 6 novembre 2023 : Bart doute d’Adèle

