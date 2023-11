Demain nous appartient spoiler : la grande décision de Benjamin... (vidéo épisode du 29 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Quelques semaines après son grand retour à Sète, Benjamin va prendre une grande décision dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, il va finalement faire son grand retour à l’hôpital !

Benjamin croise Marianne alors qu’il prend un café à l’hôpital… Elle prend de ses nouvelles.











Benjamin assure à Marianne que sa pause lui fait le plus grand bien. Mais Marianne n’est pas convaincue et lui explique qu’ils n’arrivent pas à garder un pédiatre plus de trois semaines depuis son départ…

Marianne supplie Benjamin de revenir pour au moins quelques semaines, le temps qu’elle trouve quelqu’un ! Benjamin accepte.

Restera-t-il à son poste plus longtemps que prévu ?

