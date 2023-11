Un si grand soleil spoiler : Yann dit tout à Johanna (épisode du 30 novembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 30 novembre 2023 – Yann va tout dire à Johanna dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Pierre, l’homme qui a tué la femme de Yann, est libre, celui-ci est bouleversé et voit tout son passé remonté à la surface…











Yann confie à Johanna qu’en réalité il culpabilise toujours au sujet de la mort de sa femme. En effet, il raconte à Johanna qu’ils étaient au téléphone ensemble quand elle s’est faite renverser. Ils se disputaient ! Yann était en formation à Paris et elle voulait qu’il rentre, il était trop fatigué et il a refusé. Yann reste persuadé que s’ils ne s’étaient pas disputés, elle aurait vu Pierre lui foncer dessus et elle serait toujours en vie !

Johanna pense que Yann doit arrêter de se sentir responsable mais il en est incapable…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1287 du 30 novembre 2023



