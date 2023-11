Ici tout commence du 16 novembre : Antoine remonté contre Souleymane (résumé + vidéo épisode 797 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 16 novembre, résumé et vidéo extrait épisode 797 – Antoine est déçu et remonté contre Souleymane ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, il encaisse mal les mensonges de son fils après que Carla ait décidé de lui dire la vérité…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 16 novembre 2023 – résumé de l’épisode 797

Souleymane a préparé le petit déjeuner pour Antoine. Mais ça ne suffit pas à apaiser les tensions avec son père… Antoine est très déçu et remonté contre son fils. Antoine n’encaisse pas que Souleymane lui ait menti comme ça pour protéger Carla. Et pire, Souleymane ne regrette rien et lui dit que si c’était à refaire, il ferait pareil !

Pendant ce temps là, Joachim confie à Clotilde que ça lui a fait de la peine de la voir si complice avec Marc… Mais il a compris qu’ils n’étaient qu’amis, il n’est plus jaloux.

Déterminée à comprendre d’où elle vient, Carla fait un pas vers Rose. Panique en cuisine : Jasmine manque cruellement d’imagination ! En difficulté, Pénélope confie un secret à Joachim…

