Ici tout commence spoiler : Rose inquiète, Carla a disparu... (vidéo épisode du 21 novembre)

Ici tout commence spoiler – Rose va s’inquiéter pour Carla dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Rose se demande si elle n’est pas la mère de Carla, celle-ci disparait après un mystérieux rendez-vous…

Rose demande à Bérénice si elle sait où est Carla.











Elle lui explique que Carla avait rendez-vous avec Gaspard Merin et depuis elle n’arrive pas à la joindre… Rose est morte d’inquiétude, elle se demande si Carla n’a pas été piégée. Et pour cause, Gaspard Merin, c’était le nom du personnage d’un livre de Raphaël !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 800 du 21 novembre 2023, Carla a disparu



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

