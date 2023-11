Star Academy, Lola se confie : « c’est très particulier la vie au château » (VIDÉO Quotidien)

Publicité





Trois jours après son élimination de la Star Academy 2023, Lola était invitée de Yann Barthès dans Quotidien sur TMC ce lundi soir.





Un retour sur le plateau où elle avait appris sa participation à la Star Academy il y a quelques semaines puisque Lola était la première candidate dévoilée de la promo 2023. Et l’occasion de se confier sur ses deux semaines d’aventure au château.







« A ce moment là je ne réalise pas tout de suite, mais je me dis ‘ce soir je rentre pas au château’ » a confié Lola sur le moment où elle apprend qu’elle est éliminée de la Star Academy.

« On est tellement isolés, coupés du monde, c’est très particulier la vie au château de la Star Ac ! » a expliqué Lola avant d’expliquer que la prod ne l’a pas lâchée après son élimination vendredi soir : « On n’est pas du tout lâchés dans la nature comme ça, on est très accompagnés. On est suivis psychologiquement avant, pendant, après. On est très encadrés, on n’est jamais laissés seuls. La prod est vraiment bienveillante »



Son moment préféré à la Star Academy : « Ce qu’on vit sur les primes, c’est une chance incroyable. Il y a tellement d’émotions qui se mélangent et c’est un cadre vraiment particulier d’aller se produire sur un prime quand on sort d’une vie si exclue de tout. »

Ce qu’elle a détesté : « Les néons à 6h du matin pour nous réveiller »

Lola a avoué qu’elle aurait rêvé de partager un duo avec Stromaé. Et quand on lui demande qui mérite de gagner la Star Aademy selon elle, elle répond Axel !

VIDÉO Lola se confie dans Quotidien/h3>

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

