Ici tout commence du 17 mai : après son accident, Salomé prend une grande décision ! (résumé + vidéo épisode 927 en avance)

Ici tout commence du 17 mai 2024, résumé et vidéo extrait épisode 927 – Salomé a été victime d’un accident hier soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Ce soir, Salomé est déjà de retour mais elle ne comprend pas ce qui s’est passé !





Ici tout commence du 17 mai 2024 – résumé de l’épisode 927

Salomé est de retour après son accident de vélo. Plus de peur que de mal ! Mais face à Teyssier, Kelly et Maya, Salomé est incapable d’expliquer ce qui s’est passé. Elle n’a pas réussi à freiner… Et si on avait saboté son vélo ? Salomé parle à Teyssier de son coup de coeur pour un restaurant à vendre, elle lui confie avoir eu un coup de coeur et elle lui demande des conseils pour avoir un crédit. La jeune femme est prête à quitter l’institut !

A l’approche des demi-finales de la Coupe de France, la tension monte. Et Thelma se découvre un talent pour la cuisine coréenne… Au Double A, Cardone fait mauvaise fortune, elle fait les frais de la vengeance de Billie.



Ici tout commence du 17 mai 2024 – extrait vidéo

