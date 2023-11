Ici tout commence spoiler : Maya doute d'Ethan... (vidéo épisode du 14 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Maya va finalement se poser des questions sur Ethan dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Maya est troublée par les révélations de Léonard et doute de son petit ami…











Publicité





Depuis que Léonard a avoué à Maya son attirance pour Ethan, la jeune femme est préoccupée… Elle veut être sûre que de son côté, Ethan, n’a aucune attirance pour son meilleur ami. Et pour en avoir le cœur net, elle emploie une manière de faire… bien à elle !

Maya dit à Ethan qu’elle trouve Billie canon. Elle lui demande si lui aussi parfois trouve des mecs beaux et en particulier Léonard… Ethan ne comprend pas et est gêné quand elle l’interroge sur Léonard…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : un grand départ, les résumés jusqu’au 1er décembre 2023

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 794 du 14 novembre 2023, Maya se pose des questions



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.