Un si grand soleil du 13 novembre : Cécile met Hugo en garde (résumé et vidéo épisode 1274 en avance)

Un si grand soleil du 13 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1274 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode inédit de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 13 novembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Cécile se réveille perturbée… Christophe rentre de courir avec une casquette noire, mais elle n’a pas le logo à l’arrière comme celle du fleuriste. Christophe prend sa douche, Cécile le retrouve et lui dit qu’il s’est acheté une nouvelle casquette. Il dit que non, c’est sa casquette porte-bonheur.

A la coloc, Ludo est ravi d’avoir dormi là. Elise et Bilal sont ravis. Elise lui dit que ça lui coûtera 350 euros le mois, elle lui propose de rester vivre avec eux. Ludo doit juste d’abord parler avec sa copine.



Le Père Sylvio est à l’église, il ne fait que penser à Janet…

Cécile appelle Becker, elle veut le voir pour faire le point sur l’enquête Aubert. Becker et Janet viennent de rentrer de leur week-end à Rome.

Ludo retrouve Jade, il lui annonce qu’il l’aime mais que son studio ne lui convient pas. Il adore vivre en coloc. Il va aménager avec Elise et Bilal. Jade rigole, elle ne lui en veut pas du tout ! Et elle va acheter un nouveau matelas pour qu’il passe quelques nuits avec elle.

Cécile retrouve Becker, Manu et Hugo. Hugo a fait le portrait du tueur en série, Cécile regarde les photos des autres cas similaires, on voit toujours le fleuriste de dos avec la fameuse casquette. Cécile demande à Hugo combien de temps il va lui falloir pour faire le profil complet, il pense environ 72h. Elle lui demande ensuite de ne dire absolument rien à Christophe…

Fanny se confie à Eve sur Elise. Elle est toujours perdue. Eve lui dit que le désir d’enfant c’est pas quelque chose de figé, elle ne devrait pas tirer un trait sur leur relation si vite pour ça. Fanny et Elise se retrouvent ensuite, Fanny lui propose de revenir à l’appart. Elise lui dit que maintenant ou plus tard, elle ne voudra pas d’autre enfant. Elise lui dit que si elles restent ensemble, elle lui en voudra. C’est la rupture !

Janet parle avec Alain de son week-end avec Clément. Sylvio l’appelle plusieurs fois… Janet dit que c’est des appels indésirables. Elle le rappelle une fois seule dans son bureau. Il veut la voir pour la convaincre ! Janet lui dit que non, elle a choisi son mari et elle lui demande de ne pas insister et l’oublier.

Ludo ramène un composteur à la coloc tandis qu’Elise annonce qu’elle a quitté Fanny.

Christophe appelle Hugo. Il lui propose un basket mais Hugo se prépare pour une nuit blanche, il croule sous le travail. Christophe l’interroge sur le fleuriste, Hugo dit avoir plusieurs enquêtes en cours. Christophe comprend que ça se corse et que Hugo ne lui dit pas tout…

