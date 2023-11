Ici tout commence spoiler : Souleymane frappe Jim ! (vidéo épisode du 21 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner entre Souleymane et Jim dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Souleymane va perdre son sang froid et frapper Jim en plein cours !

Et pour cause, Jim a fait un sale coup à Carla…











Publicité





En effet, suite à l’appel de Carla sur les réseaux sociaux afin de retrouver Gaspard Meyrin, Jim a tendu un piège à Carla ! Celle-ci est remontée et lui en veut. Mais Jim n’a toujours pas digéré la fois où Carla l’avait piégé pour se venger…

Souleymane surprend la conversation et est hors de lui en apprenant que Jim s’est fait passer pour Gaspard Meyrin. Il le frappe et Jim est sur le point de riposter quand Thomas intervient pour les séparer.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : un étonnant rapprochement pour Hortense, les résumés jusqu’au 8 décembre 2023

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 800 du 21 novembre 2023, Jim et Souleymane se battent en plein cours



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.