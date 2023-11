Star Academy : Lola sort du silence après son élimination

Publicité





C’est Lola qui a été éliminée de la Star Academy 2023 vendredi soir à l’issue de la deuxième semaine d’aventure. La jeune femme est sortie du silence en s’exprimant pour la première fois sur son compte du réseau social Instagram.





« Je ne sais pas vraiment par où commencer alors je vais déjà faire simple et vous dire un immense MERCI. Du plus profond de mon coeur, merci pour votre soutien, pour vos votes, pour vos messages merveilleux que je découvre petit à petit et qui me réchauffent le coeur » a écrit Lola en story.







« Je redescends doucement de ce multiverse qu’est la Star Ac pour revenir très vite vers vous avec plein de belles choses à venir. Je suis fière du parcours que j’ai accompli jusqu’ici et sachez que ce n’est que le début »

Et pour son premier dimanche hors du château, la jeune femme a eu une occupation pour le moins surprenante et improbable. En effet, Lola a partagé sur son compte Instagram des photos de sa visite de la caserne de Port Royal des pompiers de Paris !



