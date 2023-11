Ici tout commence spoilers : Jasmine piégée, un nouveau coloc, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 27 novembre au 1er décembre 2023)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 27 novembre au 1er décembre 2023 – En ce samedi et alors que le week-end débute, si vous êtes déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans « Ici tout commence », c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par Jasmine et le vol des sujets des examens.







Publicité





Teyssier ne compte pas laisser passer ça et Jim piège Jasmine… Mais les élèves sont solidaires et se mobilisent pour aider Jasmine et qu’elle puisse passer ses examens comme tout le monde.

Lionel prend la décision de se mettre au sport pour impressionner Kelly.

A la coloc, Rose annonce que Ambre ne reviendra pas tout de suite et il va donc falloir désigner un nouvel élève pour intégrer la coloc.

Et au Double A, Laetitia reprend du service et veut absolument bien faire.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 27 novembre au 1er décembre 2023

Lundi 27 novembre (épisode 804) : Scandale à L’institut : Jasmine est dans le viseur de Teyssier. Pour Anaïs, la brigade du Double A met les petits plats dans les grands. De son côté, Pénélope s’essaie aux applis de rencontre.

Mardi 28 novembre (épisode 805) : Face aux manigances de Jim, Jasmine décide de jouer les corbeaux. Nouveau défi sportif pour les élèves : Lionel déguste ! Pour protéger son couple, Clotilde se la joue « chasse gardée » avec Pénélope.

Mercredi 29 novembre (épisode 806) : Grève à L’institut : les élèves se rebellent ! Le programme sportif de Gaëtan se révèle indigeste pour certains. Aux marais, il est temps d’élire un nouveau coloc.

Jeudi 30 novembre (épisode 807) : A L’institut, la tension monte pendant les examens. Au Double A, Laetitia joue des tours pour se démarquer en service. Aux marais, le choix du futur coloc divise.

Vendredi 1er décembre (épisode 808) : A L’institut, Jim et Jasmine se joignent à l’enquête. Laetitia se fait prendre à son propre jeu. Alors qu’Hortense tente une nouvelle association en cuisine, Maya voit rouge.



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : une disparition à l’institut… (vidéo épisode du 29 novembre)

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 27 novembre au 1er décembre 2023

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici