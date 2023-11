Juge Arthur : un tribunal comique à découvrir le 24 novembre 2023 sur TF1

Publicité





TF1 a annoncé cette semaine le lancement d’un tout nouveau programme, « Juge Arthur » : de vrais cas pour de faux avocats ! Dans sa robe de Magistrat, Arthur va rendre la justice à sa manière : dans le rire et la bonne humeur. A découvrir le vendredi 24 novembre 2023 à 23h45 sur TF1.





Dans son tribunal comique, l’honorable Juge Arthur arbitrera de réels conflits entre français venus témoigner. De la querelle de voisinage aux plus grandes trahisons amoureuses, en passant par des arnaques ou des crises familiales, aucun sujet n’échappera à la sagesse de sa cour !







Des vrais cas, mais de faux avocats ! Car ces Français, aux problématiques bien réelles, seront défendus par des humoristes. Ces comédiens ne connaissent rien à la loi mais ils utiliseront toute leur imagination et leur folie, pour défendre leur cause ! Et entre eux, tous les coups seront permis.

Tom Villa, Camille Lavabre, Anne-Sophie Girard, Tareek, Antonia de Rendinger, Tanguy Pastureau, Nash et Julien Santini ont travaillé leurs dossiers pour livrer des plaidoiries hilarantes.



Ils devront convaincre le vénérable Juge Arthur. Car dans ce tribunal, où seule la mauvaise foi fait la loi, le magistrat le plus drôle de France rendra son verdict en se reposant sur sa légendaire sagesse. Ici, pas de décisions de justice ou de sentences mais des conseils pour régler ces litiges par le rire. Car parfois, une bonne rigolade permet d’entrevoir les solutions aux problèmes les plus épineux.

Entre rires et émotions, ne manquez pas « Juge Arthur », le vendredi 24 novembre à 23h45 sur TF1, la seule émission où rigoler n’est pas seulement un droit mais un devoir !