L’amour est dans le pré, c’est fini ! Quels agriculteurs ont trouvé l’amour cette saison ?

C’est hier soir que Karine Le Marchand a signé le clap de fin de la saison 18 de « L’amour est dans le pré » avec la diffusion de la deuxième et dernière partie du bilan sur M6. Quels agriculteurs ont trouvé l’amour cette année ? On fait le point !





Et on peut dire que ce n’est pas glorieux cette saison ! Seul Patrice a trouvé l’amour parmi ses prétendantes cette saison, dans les bras de Justine avec qui il est toujours en couple.







Pour les autres agriculteurs de cette saison 18, « L’amour est dans le pré » n’aura été que déception et désillusions… Certains ont quand même trouvé l’amour depuis la fin du tournage. C’est le cas de Jean-Paul, qui a oublié Maria dans les bras d’une certaine Florence.

David coule des jours heureux avec Karen, tandis que Stéphane et Charles ont eux aussi trouvé l’amour en dehors de l’émission.



Karine Le Marchand a donc rappelé que vous pouvez toujours écrire à Christine, Joris, Perrine, Olivier, Anaïs, Roméo et Clément. Les agriculteurs sont toujours à la recherche de l’amour et rappelons que Clément n’a jamais été en couple.

Rendez-vous en janvier prochain pour découvrir les portraits des agriculteurs de la saison 19 et on leur souhaite plus de réussite dans leurs recherches amoureuses !