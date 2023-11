« Le manège magique de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 22 novembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Le manège magique de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 22 novembre 2023 – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Le manège magique de Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le manège magique de Noël » : l’histoire, le casting

Lila et son père, Thomas, ont un commerce de restauration de carrousels. Un beau jour, Thomas est contacté par le prince du royaume d’Ancadia pour une commande urgente de Noël.

Avec : Tyler Hynes (Josh), Holland Roden (Elizabeth), Steve Bacic (Carter), et Dion Karas (Charlotte)



VIDÉO Le manège magique de Noël, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un prince en cadeau ».

« Un prince en cadeau » : l’histoire et le casting

Lindsay est une jeune femme dynamique qui gère l’antenne new-yorkaise de la fondation Cœurs en fête. A l’occasion du centième anniversaire de la fondation, elle est invitée par le royaume de Vénessia afin d’assister à un gala. Elle se retrouve avec deux autres responsables d’antennes et apprend qu’ils sont en lice pour remplacer le responsable international de la fondation, qui part en retraite. Elle apprend à connaître Aiden, le prince héritier. Durant les préparatifs du gala, Lindsay ne manque pas d’initiatives et d’idées. Le prince héritier tombe amoureux d’elle. Mais comment faire accepter cet amour alors que les traditions doivent être respectées ? La magie de Noël opèrera-t-elle ? L’amour vaincra-t-il ?

Avec : Jen Lilley (Lindsay), Brendan Fehr (Le prince Aiden), Michael Hanrahan (Willard), Fiona Reid (La reine Rayna)