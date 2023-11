Demain nous appartient du 22 novembre : Victoire entre la vie et la mort (résumé + vidéo épisode 1562 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 22 novembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1562 de DNA – Aaron a retrouvé Victoire en arrêt cardiaque hier soir dans vote feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Que s’est-il passé ? Il semblerait que ce soit un coup d’Eloïse…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 22 novembre 2023 – résumé de l’épisode 1562

Aaron parle à Georges et Amel. Il leur explique qu’il a retrouvé Victoire en arrêt cardiaque, il ne sait pas ce qui s’est passé. Et la jeune femme risque de graves séquelles ! Amel ne comprend pas, Victoire allait très bien ces derniers temps.

Pendant ce temps là, Bart est toujours dupé par Eloïse. Elle lui dit aller voir sa soeur jumelle à l’hôpital, il ne la comprend pas et s’emporte…

Et une nouvelle rencontre ravit Victor… Quant à Camille, elle doit assumer ses actes.

