Un si grand soleil du 2 novembre : Janet dérape, Ulysse ment à Bilal (résumé et vidéo épisode 1268 en avance)

Un si grand soleil du 2 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1268 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 2 novembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Christophe et Cécile se remettent de la soirée de la veille. Cécile a trouvé le père Sylvio touchant. Christophe lui dit qu’il fera le sermon cet après-midi à l’enterrement de Jessica, il ira le soutenir. Cécile lui demande s’il ne se fait pas trop happer par cette histoire, il faut garder la bonne distance… Christophe lui dit de ne pas s’inquiéter, il gère.

Bilal informe Elise et Fanny qu’ils vont encore visiter un appart après le boulot. Il confie que c’est Ulysse qui est exigeant… Fanny parle ensuite à Elise, elle se demande si Ulysse a vraiment envie de vivre avec Bilal. Il fait peut être trainer exprès. Elise va essayer de lui parler… Plus tard, Elise appelle Ulysse. Elle l’interroge sur leur recherche et lui demande cash s’il veut vraiment vivre avec Bilal. Ulysse dit qu’elle a raison, il n’a pas envie mais n’ose pas lui dire… Elise lui explique qu’elle vit la même chose avec Fanny, la coloc lui allait très bien. Et elle dit à Ulysse qu’il vaut mieux qu’il parle à Bilal. Ulysse promet de le faire.



Gary raccompagne Maryline à l’aéroport. Ludo est présent, Gary est triste qu’elle s’en aille, il pleure quand elle lui dit qu’elle reviendra sûrement pour Noël… Ludo se moque.

Janet retrouve Sylvio pour les funérailles de Jessica. Ils ne sont que 4… Après le sermon, Sylvio remercie Janet et Christophe pour leur présence. Janet insiste pour raccompagner Sylvio. Il la remercie encore, Janet lui dit que c’est normal. Il pleure, Janet le réconforte et le prend dans ses bras. Ils s’embrassent !

Bilal et Ulysse sortent de leur visite. Ulysse décide de parler à Bilal. Pendant ce temps là, Elise en parle à Fanny. Bilal rentre, il leur annonce qu’ils ont clarifié les choses… Ulysse a dit qu’il préfère qu’ils vivent en banlieue de Montpellier pour avoir plus d’espace ! Elise et Fanny hallucinent. Fanny trouve nul qu’Ulysse ne soit pas honnête. Elise détourne le sujet…

Gary est avec Mo, qui lui dit qu’elle voit quelqu’un… Elle refuse de lui dire et parle de Maryline. Ils évoquent le sujet de l’argent de l’appart, Gary veut ouvrir une galerie NFT.

Ludo débarque à l’appart, Elise est ravie mais Fanny fait la tête… Il leur emmène des légumes de la ferme. Il reste, tout le monde semble ravi sauf Fanny.

Janet est en voiture, elle a le sourire et repense à Sylvio, avec qui elle a fait l’amour… Elle rentre chez elle et retrouve Becker. Il cuisine, Janet semble ailleurs. Il l’interroge sur l’enterrement.

Mo rejoint Alex aux Sauvages, ils s’embrassent.

Un si grand soleil du 2 novembre extrait

