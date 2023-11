Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 29 novembre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay épisode 12)

Publicité





Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 29 novembre 2023 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 12 de la saison 12 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l’issue de ce quart de finale intitulé « Délices d’Amérique latine », c’est finalement Bertrand qui a été éliminé.







Sur l’épreuve de Cyril, les pâtissiers devaient marier la saveur star de l’Amérique latine, le café, avec l’un des desserts issus du café gourmand qui leur a été attribué par tirage au sort. Cannelé, panna-cotta, tarte tatin… Sont arrivées en top, Fanny et Thibault. Et en flops : Emily et Bertrand.

Pour l’épreuve technique, il s’agissait de réaliser le Bolo de Churros, un gâteau traditionnel adoré des enfants brésiliens. Fanny a remporté l’épreuve, suivie de Julia. Emily a fini dernière et Bertrand avant-dernier.



Sur l’épreuve créative, les pâtissiers devaient réaliser un gâteau piñata avec la cheffe pâtissière Sandra Ornelas. Celle-ci a donné son coup de coeur à Julia.

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Ça se jouait entre Fanny, Thibault et Julia et il a finalement été attribué à Fanny. Et pour le pâtissier éliminé, ça se jouait entre Bertrand et Emily… Et c’est finalement Bertrand qui a été éliminé !

Rendez-vous le mercredi 6 décembre à 20h10 sur M6 pour suivre la demi-finale. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur 6play.