Demain nous appartient spoiler : Adam fait une découverte... (vidéo épisode du 4 décembre)

Demain nous appartient spoiler – Adam va faire une surprenante découverte dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors qu’il fait une série de photos, il aperçoit dans son objectif un homme entrain de voler une voiture…











Et cet homme, c’est John, le père de Bastien et ami de Benjamin ! Adam prend des photos de John entrain de voler la voiture et sans hésiter, il appelle le commissariat de Sète pour les prévenir.

Que cache le père de Bastien ? Est-ce que ça a un rapport avec les ecchymoses repérées par Violette sur l’adolescent ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1570 du 4 décembre 2023 : Adam dénonce le père de Bastien

Demain nous appartient, c'est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1