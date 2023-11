Mariés au premier regard : Bruno et Jennifer, la rupture !

Publicité





Plus de cinq mois après avoir officialisé leur relation, entre Bruno et Jennifer de « Mariés au premier regard », c’est fini ! Celui qui était resté marié à Alicia pendant plus d’un an est de nouveau célibataire.





En effet, Bruno a officialisé sa rupture avec Jennifer sur le réseau social Instagram.







« Le futur est loin. Mais il faut savoir accepter de se laisser partir si surtout c’est pour en arriver à se détester. Je ne veux pas de ça. C’est une décision commune et tout était sincère et Dieu merci car elle m’a sauvé. Nos vies sont opposées et on sait que c’est pour notre bien à tous les deux. » a écrit Bruno en story, ajoutant « échec et mat ».

De son côté, Jennifer n’a pas commenté. Elle a simplement remercié ses followers pour leurs messages de soutien, affirmant qu’elle allait « en sortir encore plus forte ».



