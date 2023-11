« Professeur T », nouvelle série ce soir sur France 3 (12 novembre 2023)

Publicité





« Professeur T » au programme TV du dimanche 12 novembre 2023 – Ce dimanche soir, France 3 lance sa nouvelle série « Professeur T ». Au programme, trois épisodes inédits à la suite !





A découvrir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Professeur T – le synopsis

La vie de Jasper Tempest, professeur au Département de Criminologie de l’université de Cambridge, est structurée dans les moindres détails. Sans cette routine tirée au cordeau, il lui serait impossible de garder ses TOC et sa phobie des microbes sous contrôle.

Mais son univers parfaitement calibré va peu à peu être ébranlé lorsque l’une de ses anciennes élèves, le lieutenant Lisa Donckers, marquée par l’esprit brillant du professeur et ses connaissances en matière de psychologie criminelle, le convainc de l’aider à traquer un violeur en série.

Travailler avec la police va entraîner le professeur T loin de sa zone de confort et l’obliger à affronter ses sentiments refoulés pour un ancien amour, l’inspecteur principal Christina Brand.

Sans compter qu’après avoir décidé, dans un moment d’irrationalité, d’emménager dans sa maison familiale poussiéreuse et délabrée, il va devoir confronter son excentrique mère, avec laquelle il partage un secret de famille déchirant…

Vos épisodes du 12 novembre 2023

Episode 1 – Anatomie d’un souvenir (Anatomy of a Memory)

Diana Tyson, une jeune étudiante, a été agressée et violée sur le campus. Un détail intrigue le lieutenant Lisa Donckers, car il lui rappelle une autre affaire de viol, qui s’est produit cinq ans auparavant. Elle décide de faire appel à son ancien professeur de criminologie, Jasper Tempest, afin qu’il l’aide à sonder la mémoire de la victime, traumatisée par l’événement…



Publicité





Episode 2 – Un poisson nommé Walter (A Fish Called Walter)

Nigel Wiggins, le bibliothécaire en chef de l’université, meurt subitement lors d’une soirée cocktail, empoisonné par son verre de champagne. La police est déconcertée : la victime n’avait pas de famille, pas d’amis ni d’ennemis, et en déduit qu’un autre des convives était visé. Mais n’importe qui parmi les invités et les serveurs pourrait être la victime destinée…

Episode 3 – Règles d’or (Tiger, Tiger)

Un bijoutier est renversé par une voiture alors qu’il traversait précipitamment la rue. Les lieutenants Donckers et Winters découvrent qu’il transportait des pierres très précieuses, des diamants noirs. En voulant contacter sa famille, ils s’aperçoivent que plus qu’un banal accident de voiture, il s’agit en réalité d’une prise d’otages, dont les diamants devaient être la rançon…

Les interprètes

Avec : Ben Miller (Professeur T), Emma Naomi (Lisa Donckers), Barney White (Dan Winters), Sarah Woodward (Ingrid Snares), Juliet Aubrey (Christina Brand), Andy Gathergood (Paul Rabbit), Douglas Reith (Le doyen), Frances De La Tour (Adelaide Tempest)…