"Professeur T" : vos épisodes ce soir sur France 3 (19 novembre 2023)

« Professeur T » au programme TV du dimanche 19 novembre 2023 – Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Professeur T ». Au programme, les trois derniers épisodes inédits à la suite.





A découvrir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 19 novembre 2023

Episode 4 – L’amour d’une mère (Mother Love)

Charlie Turner, une petite fille de 6 ans, a été enlevée. C’est la fille au pair, Sally Bains, et la mère de l’enfant, Lucy, qui ont découvert le drame en rentrant à la maison et en trouvant le père de Charlie inconscient au sol. La police fait appel au Professeur T, pour qu’il découvre si la famille raconte la vérité sur les événements. Celui-ci est en effet persuadé que le ravisseur se trouve dans l’entourage proche de l’enfant…

Episode 5 – Sophie sait tout (Sophie Knows)

Sophie, une jeune adulte trisomique et autiste, sollicite l’aide du professeur T pour résoudre le meurtre de sa mère, retrouvée morte dans un bois. Or l’enquête a été bouclée et un suspect attend son procès en prison. Touchée par cette jeune femme à laquelle il s’identifie, le professeur T demande à rouvrir l’enquête, suscitant la colère du lieutenant Lisa Donckers, qui est persuadée d’avoir arrêté le bon suspect…



Episode 6 – Le fils dévoué (The Dutiful Child)

James Samson, un riche homme d’affaires, est victime d’une tentative de meurtre juste avant d’animer une conférence de presse. Les soupçons se portent sur ses éventuels héritiers : son fils biologique Henry, son fils adoptif Freddie, ainsi que sa toute jeune épouse, Natasha – d’autant plus que James venait d’annoncer qu’il léguerait la plus grande partie de sa fortune à des œuvres caritatives…

Professeur T – rappel du synopsis

La vie de Jasper Tempest, professeur au Département de Criminologie de l’université de Cambridge, est structurée dans les moindres détails. Sans cette routine tirée au cordeau, il lui serait impossible de garder ses TOC et sa phobie des microbes sous contrôle.

Mais son univers parfaitement calibré va peu à peu être ébranlé lorsque l’une de ses anciennes élèves, le lieutenant Lisa Donckers, marquée par l’esprit brillant du professeur et ses connaissances en matière de psychologie criminelle, le convainc de l’aider à traquer un violeur en série.

Travailler avec la police va entraîner le professeur T loin de sa zone de confort et l’obliger à affronter ses sentiments refoulés pour un ancien amour, l’inspecteur principal Christina Brand.

Sans compter qu’après avoir décidé, dans un moment d’irrationalité, d’emménager dans sa maison familiale poussiéreuse et délabrée, il va devoir confronter son excentrique mère, avec laquelle il partage un secret de famille déchirant…

Les interprètes

Avec : Ben Miller (Professeur T), Emma Naomi (Lisa Donckers), Barney White (Dan Winters), Sarah Woodward (Ingrid Snares), Juliet Aubrey (Christina Brand), Andy Gathergood (Paul Rabbit), Douglas Reith (Le doyen), Frances De La Tour (Adelaide Tempest)…