Star Academy du 10 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 10 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de jeudi au château. Une journée qui débute avec le cours de théâtre de Pierre.





Les académiciens doivent tour à tour raconter des anecdotes et les autres doivent deviner si c’est vrai ou faux.







Place ensuite au cours de danse de Malika. Elle transmet une belle énergie aux élèves, qui se donnent à fond. Coach Joe vient les voir, il interrompt le cours pour parler aux nominés. Il leur annonce une grosse nouveauté : la salle du public. Ils vont pouvoir l’utiliser pour se défendre.

Joe s’isole avec Axel pour lui parler. Il prend sa réaction suite à l’annonce des nominations. Axel se sent reboosté.



Malika fait répéter l’hymne aux académiciens, qu’ils vont interpréter samedi soir sur le prime. Lucie et Marlène arrivent ensuite pour leur faire écouter leur hymne.

Les répétitrices annoncent ensuite aux élèves qu’ils vont tous chanter « L’important c’est d’aimer » de Pascal Obispo. Les nommés n’en font pas partie, Louis avoue qu’il se sent à l’écart. Pendant la chanson, Marie-Maud ne se sent pas bien et pleure… Elle va dans la cuisine, Margot vient la réconforter. Lucie les rejoint et encourage Marie-Maud à venir chanter.

Malika prend ensuite Axel, Julien, Victorien et Pierre pour répéter leur tableau sur « Partir un jour » des 2be3. Ils donnent le nom de leur Boys Band « Go for ever ». Ils répètent ensuite la chanson avec Lucie.

Malika fait répéter les filles sur « Survivor » des Destiny’s Child. Djebril se rend dans la salle du public, suivi par Margot, et Louis qui s’y reprend à plusieurs fois. Ils enregistrent des messages pour le public !

Place aux appels. Louis appelle ses parents, il dit que ça commence à sentir le roussi. Mais ses parents sont à fond derrière lui, il ne doit pas se laisser abattre. Louis n’est pas bien après l’appel, ça le fait douter. D’autres élèves viennent le réconforter.

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 10 novembre

Rendez-vous demain à 17h25 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

