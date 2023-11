C à vous du 10 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 10 novembre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 10 novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Guerre en Ukraine, conflit au Proche-Orient, antisémitisme… BHL est l’invité de C à vous

🔵 📌 Soulèvements de la Terre, loi européenne sur la biodiversité, asile climatique en Australie… Le regard d’Allain Bougrain-Dubourg, président de LPO France, dans le 5 sur 5



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Cyril Feraud pour l’émission “100% logique, la réponse est sous vos yeux”, diffusée samedi 11 novembre à 21h10, puis les 18 et 25 novembre et son livre “Mission zéro faute !” disponible aux éditions Harper Collins

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Cathleen Clarity, cheffe chez “Extreme Miaaam” et auteure du livre “La Nouvelle Cuisine Californienne”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Alexandre Arcady, réalisateur, pour le film “Le petit blond de la Casbah”, en salle le 15 novembre; et Esteban Occon, pilote automobile

