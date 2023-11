Star Academy du 27 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 27 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur samedi soir après le prime, et la journée de dimanche au château.





De retour au château après le prime, les élèves mangent et Héléna est triste du départ de Marie-Maud. Candice n’est pas bien, elle pense avoir déçu les profs sur le tableau de Grease. Elle a l’impression de ne pas briller. Julien et Margot la réconfortent. Candice redoute le debrief de Cécile du lendemain…







Publicité





Les nommés défont leurs valises et tout le monde va se coucher. Dimanche matin, place à un brunch pour les académiciens. Ils sont surexcités à l’idée du debrief, qui a lieu en présence de Slimane ! Ils sont super contents et honorés de le recevoir au château.

Slimane dit aux élèves qui les regarde et qu’ils ont bien progressé. Mais on ne voit pas encore des artistes, il leur dit de prendre le temps de réfléchir à ce qu’ils veulent raconter. Avec Cécile, place au Debrief. Elle les félicite, elle trouve qu’ils sont montés d’un cran et que les choses basculent entre les élèves avec un très bon niveau.



Publicité





Slimane félicite Axel pour sa prestation avec Florent Pagny. Place ensuite au tableau de Pierre et Candice. Cécile félicite Pierre, et elle salue la présence de Candice. Mais elle note un problème de respiration et de justesse. Candice est déçue, Slimane lui donne des conseils.

On enchaine avec Lénie et Vitaa. Cécile parle d’un prime magnifique pour Lénie et Slimane lui dit qu’elle a assuré. Il la félicite.

Place au duo entre Julien et Clara. Cécile est très fière d’eux, elle les a trouvés complètement connectés. On continue avec Margot et Zazie, Cécile a adoré et Slimane aussi.

On poursuit sur le duo de Pierre avec Florent Pagny. Slimane annonce que c’était son coup de coeur de la soirée ! Cécile le félicite aussi.

Pour Djébril, Cécile dit qu’il se révèle et qu’il s’est trouvé. Elle lui dit d’être content des progrès qu’il a fait.

Pour Héléna sur « Hurt », Cécile lui dit de continuer dans cette direction même si ce n’est pas parfait vocalement. Pour Julien sur le titre de Brel, Slimane lui dit qu’il a vu qu’il avait pas mal de choses à raconter, il le félicite. Cécile lui dit qu’un beau chemin s’ouvre.

Cécile annonce qu’elle a eu plein de coups de coeur. Elle décide donc de donner un encouragement, à Héléna. Slimane leur annonce ensuite qu’ils vont faire une choré aux évaluations sur sa chanson « Mon amour ». Cécile s’en va et Slimane reste un peu avec eux.

Slimane prend le temps de discuter avec les élèves et il leur parle de son expérience sur The Voice. Il improvise ensuite une chanson et s’installe au piano.

Margot s’est sentie blessée par Julien sur une remarque. Elle le critique dans son dos…

Le directeur Michaël Goldman arrive pour annoncer que le prochain prime sera celui avec l’orchestre philharmonique dirigé par Matthieu Gonet. Et pour les évaluations de mardi, le thème sera piano / voix. Ils auront le choix entre trois chansons : « Someone like you » d’Adele, « Je vole » de Michel Sardou, et « Changer » de Gims. Matthieu Gonet sera présent pour ces évaluations. Et ils auront ensuite leur chorégraphie libre sur la chanson de Slimane.

Margot décide d’aller parler à Julien, qui lui précise que c’était une vanne. Ils se réconcilient, il comprend qu’il doit trouver le bon degré de vanne. Pendant ce temps là, Axel appelle son meilleur ami. Il lui conseille de choisir « Je vole » car c’est son histoire. Axel hésite et se confie à Julien, il voulait choisir Adele de base.

Tout le monde s’entraine sur les titres des évaluations pour faire un choix. Héléna appelle sa mère, qui la recadre et lui dit ne plus aller aux évaluations avec ses chaussons. Elle lui dit de soigner sa présentation et de faire passer de l’émotion.

A LIRE AUSSI : Star Academy : Marie-Maud sort du silence après son élimination

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 27 novembre

Rendez-vous demain à 17h25 pour la quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.