C à vous du 27 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 27 novembre 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour bien commencer la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

C à vous du 27



novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Après la mort du jeune Thomas à Crépol, une soirée de violences instiguées par des militants d’ultradroite. On en parle avec Matthieu Suc, journaliste au pôle Enquête de Mediapart, dans C à vous

🔵 📌 Made in France, sobriété, inflation… Nicolas Hieronimus, directeur général de L’Oréal, est l’invité de C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Ambroise et Xavier pour leur spectacle éponyme, actuellement en tournée, dont les mardis et mercredis à la Comédie de Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Josiane Balasko et Armelle pour la pièce “Un Chalet à Gstaad”, au Théâtre des Nouveautés du 1er décembre 2023 au 28 janvier 2024; et Laetitia Colombani pour le film “La tresse”, qu’elle réalise, en salle le 29 novembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 27 novembre 2023 à 19h sur France 5.