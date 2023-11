Star Academy : Marie-Maud sort du silence après son élimination

Publicité





C’est Marie-Maud qui a été éliminée de la Star Academy 2023 samedi soir à l’issue de la troisième semaine d’aventure. La jeune femme est sortie du silence en s’exprimant pour la première fois sur son compte du réseau social Instagram.





« C’est avec le cœur rempli de rires et de larmes que ma plus belle aventure se termine. » a écrit Marie-Maud.







« Merci à vous pour votre soutien et votre amour de folie que je n’arrête pas de recevoir, merci d’avoir su comprendre mes rires et mes pleurs, mes doutes et mes sautes d’humeurs (surtout mes sautes d’humeurs) »

La jeune femme a également remercié les profs et toute l’équipe de la Star Academy : « Comme a si bien dit notre Pierro, j’ai trouvé ici une deuxième famille. Je n’ai absolument aucun regret et c’est le début d’une nouvelle histoire pour moi et j’espère que vous écrirez ces pages à mes côtés. Merci à toute l’équipe pour l’encadrement et leur bienveillance incroyable. »



Et pour son premier dimanche hors du château, la jeune femme était aux côtés de Quentin Mosimann pour une interview sur Twitch.

