Ici tout commence spoiler : Léonard ment à Ethan... (vidéo épisode du 13 novembre)

Ici tout commence spoiler – Léonard va se retrouver dans une situation compliquée dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il a réalisé qu’il avait des sentiments pour Ethan et il s’est confié à Maya, qui ne l’a pas très bien pris…

Léonard va alors prendre la décison de s’éloigner d’Ethan.











Dans quelques jours, les élèves de première et deuxième années vont devoir travailler en binômes dans le cours de la cheffe Guinot. Et Ethan propose directement à Léonard de se mettre ensemble… Léonard ment pour l’éviter, il prétexte que Billie ne va pas bien et qu’elle veut qu’il lui remonte le moral. Billie ne comprend pas mais joue le jeu…

Ethan va-t-il comprendre que Léonard lui ment ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 793 du 10 novembre 2023, Léonard ment face à Ethan



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

