Star Academy estimations : Clara et Julien devraient rester, Héléna ou Marie-Maud éliminée ? (SONDAGE)

Star Academy 2023 estimations nominations 3 sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2023, alors que c’est en ce moment que se déroule le quatrième prime. A l’issue de cette soirée, l’un des élèves nominés sera éliminé et ne retournera pas au château. Rappelons que cette semaine, Julien et Clara, ainsi que Marie-Maud et Héléna, sont nominés et donc en danger.





Et actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Clara et Julien qui devraient être sauvés par le public. Ils compte actuellement 77% des votes de notre sondage !







Héléna et Marie-Maud sont en retard avec seulement 23% des votes. C’est donc entre les deux jeunes femmes que les académiciens vont certainement devoir trancher en fin de prime tout à l’heure. Avec laquelle des deux élèves décideront-ils de rentrer au château ?

Qui sera éliminé ce soir ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !

Star Academy 2023 estimations, le sondage des nominations de la semaine 3

Quel duo doit rester au château ?

Rendez-vous à 17h25 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.