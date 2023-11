Star Academy : les duos et chansons du 5ème prime du 2 décembre dévoilés

Publicité





Star Academy 2023, liste des duos et chansons du 5ème prime du samedi 2 décembre 2023 – C’est samedi qu’aura lieu le 5ème prime de la Star Academy. Alors qu’un quatrième sera éliminé ce soir là, de nouveaux artistes invités seront en plateau pour des duos avec les académiciens.





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui samedi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2023, la liste des chansons du prime 5 du 2 décembre

– Chimène Badi chantera « Entre nous » avec Clara

– Charlotte Cardin chantera « Anyone who loves me » avec Héléna

– Slimane interprètera « Viens on s’aime » avec Julien

– Nej chantera « Paro » avec Lénie

– Mika fera un medley avec Lénie, Axel et Pierre

– Pierre reprendra « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf.

– Margot aura un tableau chant / danse sur « Bloody Mary » de Lady Gaga

– Julien et Axel feront un duo sur « Le temps des cathédrales » de Notre Dame de Paris

– Lénie et Héléna chanteront en duo « Fireworks » de Katy Perry

– Tous les académiciens feront une collégiale sur « I’m still standing » de Elton John

Les nominés chanteront pour défendre leur place et convaincre le public. Rappelons que cette semaine, Candice, Djébril et Victorien sont nominés et donc en danger.



Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.