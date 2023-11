Complément d’enquête sur Cyril Hanouna, c’est ce soir sur France 2 (30 novembre 2023)

Publicité





Complément d'enquête du 30 novembre 2023 – Ce jeudi soir en deuxième partie de soirée, France 2 diffusera le tant attendu numéro de « Complément d'enquête » consacré à Cyril Hanouna.





A voir dès 23h sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Complément d’enquête du 30 novembre : « Cyril Hanouna : le nouveau parrain du PAF »

C’est un record dont Cyril Hanouna se passerait bien : 7,5 millions d’euros d’amendes. Insultes, canular homophobe, publicité clandestine : en 13 ans d’existence, son émission Touche Pas à mon Poste a reçu 29 sanctions et rappels à l’ordre de l’ARCOM (ex-CSA), du jamais vu. Des amendes toutes réglées sans broncher par C8.

Il faut dire que le diffuseur n’a pas vraiment le choix… Jamais une chaîne de télévision n’a été aussi dépendante d’un seul homme. Avec le soutien du propriétaire, le milliardaire Vincent Bolloré, Cyril Hanouna a fait de C8 sa maison : jusqu’à 5h de direct par jour où il se permet tout, avec sa bande de chroniqueurs, et son armée de « fanzouzes », le surnom de ses admirateurs.



Sur son plateau défilent chaque soir anonymes, artistes et hommes politiques, dans l’espoir d’atteindre cette fameuse « France d’en bas » que l’animateur est censé fédérer.

Mais qui est vraiment ce nouveau souverain cathodique ? Une fois les caméras éteintes, comment se comporte-t-il en coulisses ? Quel patron est-il ?

Dans le petit monde de la télévision, beaucoup hésitent à se confier sur le nouveau « parrain » du PAF, capable de faire et défaire des carrières, ou de distribuer les coups de pression et les menaces. Mais à l’aide de témoignages inédits et de documents exclusifs, « Complément d’Enquête » vous dit tout sur Cyril Hanouna.

Son parcours, ses réussites, ses ratés, ses réseaux, sa fortune estimée à 85 millions d’euros, vous saurez tout sur ce petit gars du 9-3 qui a pris son temps pour conquérir le petit écran.

Une enquête de Virginie Vilar, Guillaume Beaufils, Guillaume Couderc, Brice le Borgne et Karim Annette

Rendez-vous ce jeudi soir dès 23h sur France 2 et en replay sur France.TV