Star Academy : qui a été éliminé lors du 4ème prime ? (résumé + replay du 25 novembre 2023)

Star Academy, résumé du prime 4 du samedi 25 novembre 2023 – C’est parti pour le quatrième prime de la saison 2023 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 11 élèves encore en compétition ouvrent le bal avec l’hymne de la saison. Et Vitaa, leur marraine, est à leurs côtés !





Nikos souhaite un bon anniversaire à Cécile, la prof d’expression scénique.







Magnéto sur Axel et la surprise avec Florent Pagny. Toute la semaine Pierre a joué le jeu.

Axel entre sur scène et débute la chanson « Les murs porteurs ». Il est sous le choc en voyant Florent Pagny arriver ! Axel est très ému. Et Cécile salue sa performance.



Magnéto sur Candice et Pierre

Candice et Pierre nous offrent un tableau chant et danse sur un titre de Grease. Malika est très fière d’eux et affirme que le pari est relevé.

On découvre le classement du top 3 des binômes :

1 – Lénie et Djébril 16,4

2 – Margot et Victorien 14,8

3 – Candice et Pierre 13,6

Vitaa et Lénie chantent « A fleur de toi ». Vitaa félicite Lénie, Adeline confirme que c’est très dur à chanter et la félicite. Vitaa décide de faire un mini bout d’une de ses chansons avec Clara.

Vianney chante « Le feu » avec Pierre. Kendji les rejoint par surprise ! Même Vianney avoue qu’il n’était pas au courant.

Magnéto sur Clara et Julien

Clara et Julien reprennent « I’ll stand by you » de The Pretenders.

Magnéto sur Axel, qui a passé sa semaine immunisé. Il a chanté avec la troupe du Roi Lion.

Axel chante « La solitudine » avec Laura Pausini. Elle le félicite et Vianney fait remarquer la chance qu’ils ont. Michaël trouve la performance remarquable, il le félicite.

Magnéto Star Ac Mix

Margot partage un duo avec Zazie sur »Speed ». Zazie salue son sérieux et son travail. Cécile annonce qu’elle a confirmé son coup de coeur, elle salue l’énergie de Margot et affirme qu’elle devient une très belle artiste.

Florent Pagny revient pour chanter « Et un jour une femme » avec Pierre. Adeline salue la performance et remercie Florent.

Magnéto sur Héléna et Marie-Maud

Les deux jeunes femmes chantent « If I were a boy » de Beyoncé.

Magnéto sur Victorien et Margot, Lénie et Djébril, et Candice et Pierre

Medley spécial duos. Vianney les rejoint sur « La même ».

Place ensuite au duo entre Ronisia et Djébril sur « Atterrissage ».

On continue avec la battle des nominés. Sur la chanson à voix, Héléna chante « Hurt » de Christina Aguilera tandis que Julie reprend « Ces gens là » de Jacques Brel. Ensuite sur l’ambiance, Marie-Maud chante « Flamme » de Juliette Armanet et Clara reprend « Only girl (in the world) de Rihanna.

Medley des tubes de Vitaa

Magnéto sur Margot, qui reprend ensuite « Quelques mots d’amour » de Michel Berger. Margot finit en larmes.

Marie-Maud éliminée de la Star Academy 2023

23h55 : c’est l’heure du verdict. Le public a choisi de sauver Clara et Julien ! Il reste Clara et Marie-Maud, les académiciens doivent voter ! Pierre vote pour Héléna, Candice vote pour Héléna, Victorien vote pour Héléna, Margot vote Marie-Maud, Djébril vote Marie-Maud, et Lénie vote Héléna ! Héléna est donc sauvée, Marie-Maud est éliminée.

Star Academy 2023, le replay du prime 4 du 25 novembre

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.