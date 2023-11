Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 29 novembre 2023)

Publicité





Star Academy annonce des nominations de la semaine 4 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2023 est venu annoncer aux élèves les noms des nommés de la semaine. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !





Mais qui seront les élèves nominés cette semaine ?







Publicité





On a vu les évaluations hier et seule certitude, Victorien devrait être nommé ce soir. Il a complètement raté son évaluation et s’y attend pleinement !

Du côté des autres élèves, c’est plus serré. L’évaluation de Pierre a été montrée en avant première dans la quotidienne d’hier soir et on a pu voir que les professeurs étaient emballés. Pierre ne sera donc nommé cette semaine ! Ça ne devrait pas non plus être le cas de Lénie, qui a fait une très belle évaluation hier.



Publicité





Quant à Axel, il a réalisé une évaluation en demie teinte. Il s’est complètement raté au début et a même oublié des paroles… Mais la suite était plutôt réussie. Les professeurs décideront-ils de le nommer ?

Candice, souvent gênée par des problèmes de faussetés, pourrait bien se retrouve en danger. A l’inverse, Héléna a probablement fait sa plus belle évaluation et on l’imagine mal nominée.

Verdict tout à l’heure sur TF1 !

EXTRAIT VIDÉO STAR ACADÉMY : l’évaluation de Clara