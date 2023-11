Star Academy du 29 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 29 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mardi au château. Les élèves se lèvent et se préparent pour les évaluations. Tous commencent à ressenti la compétition !





Michaël Goldman arrive au château en compagnie de Matthieu Gonet. Les élèves devaient chanter un titre en piano voix parmi 3 chansons au choix, suivi d’une chorégraphie libre sur la chanson de Slimane « Mon amour ».







Publicité





C’est Djébril qui ouvre le bal, il a choisi de chanter « Changer » de Gims. Michaël est content de l’évolution de Djébril, mais avec le niveau général il trouve qu’il est limité vocalement. Matthieu trouve que ça manque encore un peu d’assurance.

Axel enchaine avec « Je vole » de Michel Sardou. Axel n’est pas content de lui après son éval, il fonce s’isoler aux toilettes… Il a peur d’être nommé. Matthieu trouve qu’il a très bien chanté même s’il s’est loupé au début. Malika l’a trouvé plus libre en danse. Michaël aimerait qu’Axel passe un step, et Adeline veut voir voir un vrai artiste qui les renverse.



Publicité





Place à Margot, elle aussi sur « Je vole ». Michaël dit qu’il a envie d’y croire et qu’elle dégage quelque chose. Il dit voir ses limites vocales mais ça reste une évaluation réussie. Adeline n’a pas trop aimé l’ajout de vibes, elle en fait trop. Matthieu a été emmené, il a marqué « ouah » et ça l’a marqué artistiquement.

On continue avec Héléna sur « Je vole ». Cécile est en larmes et les élèves la félicitent. Cécile l’a trouvée très touchante et note la progression. Matthieu salue lui aussi ses progrès, il a été capté de la première à la dernière note. Pierre a adoré, et Michaël partage son coup de coeur.

Place à Victorien sur « Je vole ». C’est une cata mais on ne voit pas les commentaires des profs… On voit ensuite rapidement Lénie, Julien et Pierre. Matthieu a adoré Pierre et dit que c’est un artiste, tous les profs sont emballés.

Clara reprend « Changer » de Gims. Adeline l’a trouvée complètement dedans et parle d’une belle progression. Malika l’adore, Pierre salue son travail et son intensité.

Candice chante « Je vole ». Cécile trouve qu’il y a des choses qui ne sortent pas, Michaël veut l’encourager mais il n’a pas pris de claque. Mathieu a trouvé ça charmant mais a eu l’impression de voir deux personnes. Et il trouve ça en dessous des autres.

L’après-midi, place à une masterclass surprise avec James Blunt. Lénie ne parle pas un mot d’anglais et ne comprend rien… Marlène accompagne James Blunt, ils vont au théâtre pour que les élèves puissent lui poser des questions. Ils partagent ensuite un moment de musique : James s’installe au piano et les élèves chantent.

Place ensuite au cours de théâtre. Un bon moment de décompression !

Marlène et Lucie arrivent et annoncent aux élèves qu’ils vont chanter en collégiale le titre d’Elton John « I’m still stand ». Les élèves manquent de sérieux et laissent Lucie pour aller prendre à manger… Elle les recadre.

Place ensuite au dîner, Victorien s’en veut pour son évaluation ratée. Margot est là pour le soutenir et le faire rire malgré tout.

Connexion avec le château pour l’annonce des nommés de la semaine. Michaël annonce que les nominés sont : Victorien, Candice et Djébril !

Quoi doit rester au château ? Candice Djébril Victorien Résultats Vote

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 29 novembre

Rendez-vous demain à 17h25 pour la quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.