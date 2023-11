Les Cinquante du 1er novembre : qui a gagné le combat des oubliés ? Un abandon… (résumé + replay épisode 41)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 41 du mercredi 1er novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 39 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que c’est l’heure de l’énigme du professeur pour Vivian et Maissane.





Ils donnent trois mauvaises réponses et c’est un échec ! Vivian le prend mal, Maissane était sûre d’elle et met souvent son QI en avant… De son côté, Maissane remet tout sur Vivian qui l’a déstabilisé… Maissane ne veut pas qu’on doute de ses capacités intellectuelles, elle demande à Vivian de dire que c’est sa faute et elle votera pour lui !







Vivian et Maissane repartent, Maissane hurle sur Vivian… Les joueurs pensent que c’est du cinéma et qu’ils ont gagné. Mais le Lion annonce leur défaite. Et Vivian prend cher puisque Maissane remet tout sur lui. Leur mensonge passe et Maissane est ravie.

Amélie décide de s’expliquer avec Mélanie, elle regrette que ses mots aient dépassé sa pensée. Elle était blessée. Elles se réconcilient finalement.



Vivian décide de réconforter Julie après l’élimination de Stéphanie. Ils ne s’étaient quasiment plus parler depuis qu’elle n’a pas voulu démarrer quelque chose avec lui. Vivian lui dit qu’il est là pour elle.

Au oubliettes, on se prépare pour un nouvel affrontement ! Au château, Nicolas pense être la cible numéro 1. Les oubliés arrivent dans l’arène, plus motivés que jamais. Chacun doit se positionner devant une table où sont posés un saladier et des billes. Ils doivent trier les billes par couleurs, en deux manches. Le gagnant de la 2ème manche retournera au château et enverra un joueur aux oubliettes à sa place !

Scott se qualifie pour la manche 2 avec une belle avance. Eloïse va trop vite et fait une erreur, elle est éliminée. Jessica a fait une tombé une bille, elle est éliminée aussi ! Nacca se qualifie, suivi de Tressia.

Seconde manche entre Scott, Nacca et Tressia. Sans surprise, c’est Scott qui remporte le combat avec une grosse avance ! Il peut donc retourner au château. Le Lion demande à Scott quel joueur va prendre sa place aux oubliettes, il choisit Gary ! Scott regagne le château et annonce son choix… Tout le monde hallucine et Gary le prend mal. Il refuse d’y aller et dit qu’il veut quitter l’aventure ! Gary va-t-il vraiment abandonné ? La réponse jeudi soir !

VIDÉO Les Cinquante du 1er novembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 41 ce mercredi 1er novembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 2 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 42.